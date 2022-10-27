Лыжница Степанова – Доминику Гашеку: «Твои советы будут нужны, лишь когда меня позовут в хоккей играть»

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Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова отреагировала на пост бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека по поводу недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Гашек добавил ссылку на статью с фотографией Степановой на приеме олимпийцев у президента РФ Владимира Путина.

«Я, наверное, как-то должна быть польщена, что легенда хоккея выбрал именно это фото для иллюстрации своих сожалений и прочих соображений по поводу отсутствия российских атлетов в своем Twitter.

Но, раз уж я упомянута: лично мне, Доминик, твои советы будут нужны, лишь когда меня позовут в хоккей играть, во всем остальном можешь их при себе оставить, no disrespect!» – написала Степанова.

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