Лыжница Степанова – Доминику Гашеку: «Твои советы будут нужны, лишь когда меня позовут в хоккей играть»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете отреагировала на пост бывшего чешского хоккеиста по поводу недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Гашек добавил ссылку на статью с фотографией Степановой на приеме олимпийцев у президента РФ Владимира Путина.

«Я, наверное, как-то должна быть польщена, что легенда хоккея выбрал именно это фото для иллюстрации своих сожалений и прочих соображений по поводу отсутствия российских атлетов в своем Twitter.

Но, раз уж я упомянута: лично мне, Доминик, твои советы будут нужны, лишь когда меня позовут в хоккей играть, во всем остальном можешь их при себе оставить, no disrespect!» – написала Степанова.