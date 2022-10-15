«Собираюсь оставлять тебя за спиной и в будущем». Степанова ответила норвежке Хаге на слова о бойкоте

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова ответила норвежской лыжнице Рагнихль Хаге на слова о бойкоте.

Хага вместе с Анной Свенсен и Ане Аппельквист Стенсет поддержали идею шведских лыжниц бойкотировать чемпионат мира-2023, если на турнир допустят россиян.

«Для нас все происходящее там выглядит сюрреалистично.

Лично мне было странно по дороге домой с Олимпиады сидеть плечом к плечу со Степановой и остальными, а несколько недель спустя видеть ее, стоящей с Путиным и выступающей с речью за его дело. Мы хотим, чтобы участвовали все сильнейшие, но не любой ценой», – сказала Хага.

«Дорогая Рагнхиль Хага, единственный раз, когда мы встретились на Олимпийских играх в Пекине, ты могла видеть меня только с этой стороны (Степанова опубликовала фото со спины – Sports.ru).

Собираюсь оставлять тебя за спиной и в будущем, никакого «сюрреализма», как ты выражаешься», – написала Степанова.

Хага – олимпийская чемпионка-2018, на в Пекине была 29-й в скиатлоне и 28-й в марафоне. Со Степановой они пересеклись в эстафете – Россия тогда победила, а Норвегия стала пятой.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места