Черноусов о работе тренером: «Для уровня Лихтенштейна у нас нормальное обеспечение, но нигде нет таких условий для развития лыж, как в России»

Бронзовый призер Сочи-2014 в лыжном марафоне рассказал о работе тренером в сборной Лихтенштейна.

«Понятно, что руководство хотело бы иметь больше квот на Олимпиаду-2026. Для этого нужно определенные результаты показывать. Но таких прямых задач никто и не ставил. В итоге все хотят немного развить лыжные гонки, вновь сделать их популярными и привлекательными среди молодежи.

И в Швейцарии, и в Лихтенштейне большая проблема сохранить спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет. Этот возраст выпадает, юноши и девушки идут учиться. В России в этом возрасте спортсменов можно уже считать профессионалами. Здесь не так, и уровень по молодежи заметно проседает. Если человек учится, когда ему тренироваться? Только по вечерам?

Для уровня Лихтенштейна у нас нормальное обеспечение, но тут совершенно другая система работы. Я еще много лет назад говорил, что нигде нет таких условий для развития лыжных гонок, как в России. Даже если у тебя средний уровень, но ты входишь в состав региональной сборной, у тебя есть почти все, а если уж попал в национальную команду – только тренируйся и ни о чем не думай.

Ни в одной стране Европы, если не говорить о лидерах в лыжных гонках, такого обеспечения нет. А для того, чтобы ездить со своим физиотерапевтом на сборы, ты должен уже очень приличные результаты показывать. В плане сборов у нас все нормально – это от недели до 10 дней. Мы у себя можем тренироваться, есть нормальные лыжные трассы.

В Лихтенштейне всего 38 тысяч населения, хорошо, хоть столько лыжников есть. Впрочем, в Швейцарии ситуация еще хуже. На летнем чемпионате страны участвовали менее 30 человек, трое из них из Лихтенштейна. В процентном соотношении мы выставили больше спортсменов, чем швейцарцы.

После ухода и пары других ребят у них никого не осталось. Никогда такого не было, но биатлон в стране становится более популярен, чем лыжные гонки. Хотя какое-то развитие все равно идет. В Ленцерхайде построили лыжероллерную трассу, например. Семь лет строили и, наконец, построили. Медленно, конечно, но качество асфальта, словно на автобане», – сказал Черноусов.