Норвежец Йесперсен об участии российских спортсменов в митинге в «Лужниках»: «Это выглядело провокационно. Хорошо, что им не дали добегать сезон»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Илья Черноусов Крис Йесперсен Политика Лыжи

Норвежский лыжник Крис Йесперсен прокомментировал участие российских спортсменов в концерте-митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!»

– То, что происходит, довольно безумно. Я просто-напросто был вне себя, увидев это. Это ведь показывает, что хорошо, что им не дали добегать сезон. Это выглядело провокационно.

Уберите их (с Кубка мира). Когда я наблюдаю такие вещи, то злюсь настолько, что трудно даже думать о том, чтобы снова их увидеть. Раз они решаются участвовать в подобных вещах, то могут там просто и сидеть.

Поддерживаешь ли ты контакт с российскими спортсменами, с которыми раньше соревновался?

– Нет. Я считал Черноусова хорошим парнем, но отписался от него несколько дней назад. Это разочаровывает, очень разочаровывает, – сказал Йесперсен.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

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