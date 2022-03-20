Норвежец Йесперсен об участии российских спортсменов в митинге в «Лужниках»: «Это выглядело провокационно. Хорошо, что им не дали добегать сезон»

Норвежский лыжник прокомментировал участие российских спортсменов в концерте-митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!»

– То, что происходит, довольно безумно. Я просто-напросто был вне себя, увидев это. Это ведь показывает, что хорошо, что им не дали добегать сезон. Это выглядело провокационно.

Уберите их (с Кубка мира). Когда я наблюдаю такие вещи, то злюсь настолько, что трудно даже думать о том, чтобы снова их увидеть. Раз они решаются участвовать в подобных вещах, то могут там просто и сидеть.

– Поддерживаешь ли ты контакт с российскими спортсменами, с которыми раньше соревновался?

– Нет. Я считал Черноусова хорошим парнем, но отписался от него несколько дней назад. Это разочаровывает, очень разочаровывает, – сказал Йесперсен.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма