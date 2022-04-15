Федерация лыжных видов спорта Швейцарии: «Черноусов не является активным членом сборной Швейцарии и никогда им не был»

Бронзовый призер Сочи-2014, бывший российский лыжник Илья Черноусов не входит в состав сборной Швейцарии.

«Илья Черноусов не является активным членом сборной Швейцарии и никогда им не был», – сообщили в Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.

В мае 2020 года сообщалось, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) одобрила переход Черноусова.

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