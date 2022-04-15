Федерация лыжных видов спорта Швейцарии: «Черноусов не является активным членом сборной Швейцарии и никогда им не был»

Бронзовый призер Сочи-2014, бывший российский лыжник Илья Черноусов не входит в состав сборной Швейцарии.
«Илья Черноусов не является активным членом сборной Швейцарии и никогда им не был», – сообщили в Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.
В мае 2020 года сообщалось, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) одобрила переход Черноусова.
Швейцарский лыжник Илья Черноусов выложил фото с Путиным: «Zа спорт. Za мир!»
Лыжник Илья Черноусов – теперь в сборной Швейцарии: он конфликтовал с Вяльбе, а тренер Большунова обвинял его в предательстве