«Иностранцы мыслят простым шаблоном: русский – значит допингер. Своих защищают, а других поливают грязью». Лыжник Сергей Волков о дисквалификации

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Российский лыжник Сергей Волков рассказал об отношении иностранцев после ситуации с положительным допинг-тестом.

Ранее Волков был дисквалифицирован на полгода за антидопинговое нарушение. Сам он объяснил, что использовал назальный спрей, разрешенный во внесоревновательный период, но не учел сроки выведения препарата из организма.

– Иностранные спортсмены довольно резко высказывались о вашем случае.

– Да, читал интервью с норвежцем Мартином Мерком, с которым мы бегали на двух юниорских чемпионатах мира. Было очень неприятно, что скрывать. Со шведом Трульсом Гиссельманом мы вообще часто переписывались в соцсетях, обсуждали музыку, спорт и вообще всякие темы. После новости о моем нарушении он отписался от меня, а затем я прочитал его крайне негативный комментарий про себя.

Вот тут я не выдержал и написал ему: «Трульс, почему ты так говоришь?» Он ответил, что к нему после тренировки подошел шведский журналист, сообщил о том, что я пойман на допинге, и какие будут комментарии с его стороны. Он, конечно, сказал, что это очень плохо, но в подробности не вдавался.

Мы с Трульсом обменялись несколькими сообщениями, я попытался ему объяснить, что произошло на самом деле, и попросил его больше не давать комментарии на тему, детали которой он совершенно не знает. Не мог я подумать, что иностранцы так легко будут разбрасываться словами о том, про что они не могут знать. Был уверен, что их менталитет не позволит им утверждать что-то, не зная правды. Но я ошибся.

Настоящие друзья у меня только в России – они меня поняли, прислушались. Иностранцы же, как выяснилось, мыслят простым шаблоном: раз ты русский, значит допингер. А ведь мы, как и все, регулярно сдаем множество допинг-проб, и у нас, как и у них, бывают отдельные несчастные случаи, как с той же Терезой Йохауг и Мартином Сундбю.

Своих соотечественников они защищают, а других поливают грязью. Поделать с этим ничего нельзя, объяснения все равно не помогут. Доказывать свою правоту буду на лыжне, – сказал Волков.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом

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