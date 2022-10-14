Степанова об обвинениях в пропаганде: «Почему это не может быть мое собственное мнение? Все думают так же, как и я, просто другие менее словоохотливы»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете отреагировала на материал норвежского издания VG, где ее назвали представляющей российскую пропаганду.

«Возможно, то, что говорит Степанова – ее личное мнение. Но также вероятно, что она является частью скоординированной пиар-акции российских властей», – заявил эксперт VG Ивар Дале.

«У меня вопрос к человеку, которого называют экспертом: почему это не может быть мое собственное мнение?

Я свободна, меня устраивает моя жизнь, и я вполне успешна. Я убеждена, что не добилась бы в другой стране того, что у меня есть в сегодняшней России.

Все думают так же, как и я, просто другие менее словоохотливы по этому поводу.

Это правда, что некоторые люди имеют другое мнение – может быть, двое или трое из ста – но это демократия.

Они открыто высказываются на этот счет, хотя я считаю их аргументы ложными. Но никто из них не наказан и не находится в тюрьме за свои слова», – сказала Степанова.