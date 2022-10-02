Елена Вяльбе: «В FIS нам не выдвигали условий дистанцироваться от спецоперации»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что Международная федерация лыжных видов спорта ( ) не требовала от российской команды дистанцироваться от спецоперации на Украине.

«В FIS нам никаких условий не выдвигали», – сказала Вяльбе.

Вопрос участия российских спортсменов в предстоящем сезоне обсудят 22 октября на заседании совета FIS. Вяльбе отметила, что российской стороне не предлагали на нем озвучить свою позицию по вопросу допуска спортсменов.

«Нам по этому поводу пока никто ничего не говорил, если нам предложат высказаться, то мы это сделаем», – заявила глава .