Александр Тихонов: «Очень дорогого стоит то, что Клэбо заявил, что надо возвращать русских. Он великий лидер, тем более норвежец, а они всегда были против всего»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил шансы российских лыжников вернуться на международные старты.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что решение о возвращении сборной России на Кубок мира может быть принято в декабре.

«Даже Клэбо заявил о том, что в лыжах нужна конкуренция и интрига. Если соревноваться без серьезных соперников, тогда потеряется смысл соперничества.

Очень дорогого стоит то, что Клэбо заявил, что надо возвращать русских, он все-таки великий лидер, тем более норвежец, а они всегда были против всего. Если норвежцы начинают нас поддерживать, то это сдвиг в положительную сторону в плане допуска к международным соревнованиям.

Я надеюсь, что Россию вернут на Кубок мира. У нас очень хорошая команда – есть хорошая молодежь, Вяльбе прекрасно справляется», – сказал Тихонов.

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска

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