Александр Тихонов: «Очень дорогого стоит то, что Клэбо заявил, что надо возвращать русских. Он великий лидер, тем более норвежец, а они всегда были против всего»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил шансы российских лыжников вернуться на международные старты.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что решение о возвращении сборной России на Кубок мира может быть принято в декабре.

«Даже Клэбо заявил о том, что в лыжах нужна конкуренция и интрига. Если соревноваться без серьезных соперников, тогда потеряется смысл соперничества.

Очень дорогого стоит то, что Клэбо заявил, что надо возвращать русских, он все-таки великий лидер, тем более норвежец, а они всегда были против всего. Если норвежцы начинают нас поддерживать, то это сдвиг в положительную сторону в плане допуска к международным соревнованиям.

Я надеюсь, что Россию вернут на Кубок мира. У нас очень хорошая команда – есть хорошая молодежь, Вяльбе прекрасно справляется», – сказал Тихонов.

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска

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