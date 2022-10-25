Степанова об отстранении сборной: «Это не что иное, как лицемерие. Напомните мне, когда отстраняли спортсменов из Израиля или США?»
Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение сборной России из-за ситуации на Украине.
Об этом Степанова сказала шведскому изданию SVT.
«Продолжать выступать против отстранения российских спортсменов меня побуждает чувство несправедливого отношения со стороны менеджеров в международном спорте. Это не что иное, как лицемерие. Напомните мне, когда отстраняли спортсменов из Израиля или США?
Но я не к тому, что их тоже надо было отстранять, спорт должен наводить мосты между людьми, а не разделять их. Планета слишком мала, чтобы строить стены, Россия не перестанет быть одним из ближайших соседей Швеции, вы должны начать принимать нас так же, как мы принимаем вас», – рассказала Степанова.
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