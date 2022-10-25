Степанова об отстранении сборной: «Это не что иное, как лицемерие. Напомните мне, когда отстраняли спортсменов из Израиля или США?»

Российская лыжница прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта ( ) продлить отстранение сборной России из-за ситуации на Украине.

Об этом Степанова сказала шведскому изданию SVT.

«Продолжать выступать против отстранения российских спортсменов меня побуждает чувство несправедливого отношения со стороны менеджеров в международном спорте. Это не что иное, как лицемерие. Напомните мне, когда отстраняли спортсменов из Израиля или США?

Но я не к тому, что их тоже надо было отстранять, спорт должен наводить мосты между людьми, а не разделять их. Планета слишком мала, чтобы строить стены, Россия не перестанет быть одним из ближайших соседей Швеции, вы должны начать принимать нас так же, как мы принимаем вас», – рассказала Степанова.