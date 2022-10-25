Чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина не включена в пул тестирования РУСАДА

Чемпионка мира по фристайлу не включена в пул допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на четвертый квартал 2022 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы .

Также в новый пул не попали бронзовые призеры Олимпиады в Пекине Анастасия Смирнова и .

Всего в пул РУСАДА на четвертый квартал этого года включен 21 фристайлист. В третьем квартале в него входило 25 представителей различных дисциплин фристайла.