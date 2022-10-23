Вероника Логинова: «Слышим критику в адрес РУСАДА – некоторые заявления ценны, но не все. Как говорится, караван идет»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) рассказала о работе организации.

«С января по октябрь РУСАДА было отобрано около 9 000 проб, и агентство не ограничивается обработкой результатов по одному делу о возможном нарушении.

В этом году нам пришлось столкнуться с разными сложностями в силу внешних обстоятельств и политической ситуации, и тем не менее мы реализуем национальную антидопинговую программу на высоком уровне. Делаем все возможное, чтобы обеспечить право российских спортсменов на честный спорт. Тестирование продолжается в соответствии с планом, а наша образовательная деятельность вышла на новый уровень, в том числе благодаря участию спортсменов.

Периодически слышим критику по тому или иному поводу, что ж, это нормально. Мы анализируем все заявления, и некоторые из них действительно очень ценны. Но не все. И, как говорится, караван идет», – сказала Логинова.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно