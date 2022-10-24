Елена Вяльбе: «Не хочу говорить про Губерниева и Степанову. Про них ничего ни в каких интервью комментировать не буду»

не будет говорить в интервью о комментаторе и лыжнице Веронике Степановой.

– В прошлом сезоне говорили, что вас беспокоит медийная активность Вероники Степановой. Но в последние месяцы ее стало сильно больше.

– Не хочу даже обсуждать это. Вот как не хочу говорить про Губерниева, так и про Степанову. Про этих двух людей ничего ни в каких интервью комментировать не буду.

С удовольствием поговорю про других наших спортсменов. Тем более у нас очень много достойных ребят и девчат, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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