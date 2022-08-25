Вероника Степанова: «Призовые – хорошая вещь, но для меня далеко не самая важная. А вот если не будет трансляций Кубка России на «Матч ТВ» – у нас проблемы»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова прокомментировала слова Дмитрия Губерниева о том, что на Кубке России по лыжным гонкам не планируется платить призовые.

«Бедные лыжники! Будут бегать за дырки от бубликов. Слепая любовь к президенту ФЛГР дороже здравого смысла», – написал ранее Губерниев.

«А вот здесь я с уважаемым Дмитрием Викторовичем согласиться не могу.

Призовые – хорошая вещь, но далеко не самая важная, для меня во всяком случае. А вот если не будет трансляций Кубка России на «Матч ТВ» – у нас проблемы.

Каждую гонку Кубка Мира в России смотрело больше миллиона человек, а сколько будет читать онлайн-отчеты о гонках в Вершине Теи, без «картинки»? Тысяч 30? 50?

Не надо долгих дискуссий – лучше пишите руководству Матч ТВ, докажите, что фэнов лыжных гонок в России много и все хотят видеть на экране Большунова и Непряеву, как и раньше!» – написала Степанова.