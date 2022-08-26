Губерниев – Степановой: «Счастлив, что у вас нет финансовых проблем! Святой дух, исходящий из кабинета руководителя ФЛГР, накормит и напоит всех лыжников страны!»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил лыжнице Веронике Степановой, которая назвала призовые на внутренних соревнованиях «далеко не самой важной вещью».

«Дорогая Ника! Счастлив, что у вас нет финансовых и иных проблем! Это просто прекрасно!

Однако, не очень уверен, что остальные лыжники так же уверенно себя чувствуют! Впрочем, судя по молчанию спортсменов, бег за медали без призовых – это и есть их стимул!

Особенно без коммерческих гонок за Кубок мира, где гонщики получали очень неплохие денежные бонусы!

Но святой дух, сходящий из кабинета руководителя , без сомнения накормит и напоит всех лыжников страны! А также их семьи, жен, мужей, детей! Аминь», – написал Губерниев.в телеграм-канале.

Вероника Степанова: «Призовые – хорошая вещь, но для меня далеко не самая важная. А вот если не будет трансляций Кубка России на «Матч ТВ» – у нас проблемы»