Губерниев – Степановой: «Счастлив, что у вас нет финансовых проблем! Святой дух, исходящий из кабинета руководителя ФЛГР, накормит и напоит всех лыжников страны!»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев ФЛГР Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил лыжнице Веронике Степановой, которая назвала призовые на внутренних соревнованиях «далеко не самой важной вещью». 

«Дорогая Ника! Счастлив, что у вас нет финансовых и иных проблем! Это просто прекрасно!

Однако, не очень уверен, что остальные лыжники так же уверенно себя чувствуют! Впрочем, судя по молчанию спортсменов, бег за медали без призовых – это и есть их стимул!

Особенно без коммерческих гонок за Кубок мира, где гонщики получали очень неплохие денежные бонусы!

Но святой дух, сходящий из кабинета руководителя ФЛГР, без сомнения накормит и напоит всех лыжников страны! А также их семьи, жен, мужей, детей! Аминь», – написал Губерниев.в телеграм-канале. 

Вероника Степанова: «Призовые – хорошая вещь, но для меня далеко не самая важная. А вот если не будет трансляций Кубка России на «Матч ТВ» – у нас проблемы»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные