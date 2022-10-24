Светлана Журова: «Есть отдельные смелые федерации, которые могут позволить себе иметь свое мнение и отделять спорт от политики»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением об отстранении российских лыжников от международных стартов.

«Есть отдельные федерации, смелые, которые могут позволить себе иметь свое мнение и отделять спорт от политики.

Лыжники, я думаю, в какой‑то момент воодушевились, потому что стали появляться комментарии от их коллег, что русские должны выступать на соревнованиях.

Может быть, они решили, что это повлияет на решение международной федерации (FIS), а этого не случилось. Кто знает, может, это еще произойдет.

Сезон еще даже не начался, а в истории с допуском все будет зависеть от того, как будет развиваться политическая ситуация», – сказала Журова.