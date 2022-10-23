«Все было предсказуемо. Предпосылок к возвращению на международные соревнования пока нет». Дубровский о решении FIS

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский поделился мнением об отстранении российских спортсменов.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила недопуск сборной России к соревнованиям под своей эгидой.

«Никаких надежд, ожиданий не было, в общем-то, было все достаточно предсказуемо и понятно. Заседание [комитета по прыжкам с трамплина] в Цюрихе в начале октября шансов не давало, принятие решения перенесли на 22 октября.

Честно говоря, даже если теоретически предположить, что нас бы допустили в каком-то статусе, по соображению безопасности спортсменов, по передвижению, в том числе и министерство спорта все для сборной вылеты международные отменило своим приказом, поэтому концентрируемся на подготовке внутри страны, проведении соревнований в рамках внутрироссийского календаря, так как, к сожалению, пока нет предпосылок к возвращению на международные соревнования.

Стараемся и спортсменов настраивать так, что это отстранение рано или поздно закончится, как раз есть возможность сконцентрироваться на подготовке, на устранении тех ошибок, которые в прошлом сезоне проявились, несмотря на серебряную олимпийскую медаль (на Играх-2022 в Пекине россияне стали вторыми в командном миксте – Sports.ru).

Заявления скандинавов касаются лыжных гонок (сообщалось, что некоторые, в частности, шведские и норвежские лыжники могут бойкотировать Кубок мира в случае допуска россиян – Sports.ru), возможно, это пиар-кампания, в прыжках все достаточно спокойно, хотя мы понимаем, что выступления скандинавов выражают общую позицию лыжного союза этих стран или олимпийских комитетов.

Понятно, что прыгуны и двоеборцы заняли бы такую же позицию, если бы попросило их руководство стран, но заявлений от прыгунов и двоеборцев в этом смысле не было», – сказал Дубровский.

FIS продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23