Четыре российских спортсмена, выступающих в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье, получили предупреждение за пропуск допинг-контроля

У четырех российских спортсменов, выступающих в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье, есть предупреждение за пропуск допинг-контроля, сообщает «Матч ТВ».

Это прыгунья , чемпионка России по лыжному двоеборью Мария Кузьмина, а также двоеборцы Виталий Иванов и Анастасия Гончарова.

При получении трех предупреждений спортсмена дисквалифицируют.

«Какая‑то безответственность и невнимательность со стороны спортсменов. Хотя все прекрасно понимают, насколько серьезно получение флажков в системе АДАМС. Три флажка – это дисквалификация.

К счастью, пока они не третьи: у кого‑то первый, у кого‑то – второй. Единственное, беспокоит ситуация с двоеборцем Ивановым, у которого этот флажок может быть третьим. По нему окончательное решение пока не вынесено, ждем уведомление от РУСАДА.

Не снимаю ответственности и с врачей, и с тренеров сборной, которые должны контролировать этот вопрос. У нас два года назад был прецедент, когда мы на два года лишились одного из лидеров в женских прыжках – Александры Костовой. Больше не хочется учиться на собственных ошибках.

Мы принимаем конкретные меры и взыскания, но, к сожалению, случаи не единичные. Откровенно говоря, этот вопрос всегда на контроле. Но присутствует фактор неожиданности. Это элементарная невнимательность.

В системе АДАМС каждый квартал подаются данные о местонахождении для того, чтобы допинг‑офицер мог приехать в любое время дня и ночи и взять допинг‑пробу. Бывает, что кто‑то из членов семьи выключит домофон, кто‑то забудет и уйдет из дома.

Присутствуют факторы неожиданности, которые мы не можем предупредить. И это выливается в такие нарушения, которые ведут к дисквалификациям», – заявил глава прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.