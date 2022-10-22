Губерниев о том, что FIS продлила отстранение россиян: «Мне совершенно не понятно, на что надеялась Вяльбе? Зачем надо было строить воздушные замки?»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян на сезон-2022/23.

«Ой, лыжники не допущены до международных стартов в наступающим сезоне? Неужели? Что-то случилось? Какое неожиданное решение FIS...

Мне совершенно не понятно, на что надеялась Вяльбе и т. д.? Зачем надо было строить воздушные замки? Умные люди понимали: нас никуда не пустят, нейтральный статус – фикция и разговоры для отвода глаз...

Занимались фигней и что-то обещали спортсменам... Надо было календарь российских стартов сделать нормальный и людям объяснять! А теперь забвение на лыжном канале «Зависло ТВ», права-то им принадлежат!

П. С. Биатлон внутрироссийский на «Матче» будет в полном объеме...» – написал Губерниев.

«Лыжники! Не надо рассказывать, как все будет плохо в лыжах международных без нас! Они переживут, поверьте! Гораздо важнее думать о том, что у нас! Развивать лыжи в России! Как я всегда говорю – заниматься собственной страной!» – добавил он.

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