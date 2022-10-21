Глава FIS об отстранении россиян: «Cледование решениям МОК – правильный выбор. Важно, чтобы спорт не использовался как оружие для достижения политических целей»

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш прокомментировал позицию организации по вопросу допуска россиян к международным стартам.

– Мы решили следовать рекомендациям . Согласно Олимпийской хартии, мы как олимпийские виды должны продвигать мир посредством спорта, и это очень важно. Поэтому наша позиция такова, что россияне и белорусы не будут участвовать в наших соревнованиях.

– Однако FIS аргументировал отстранение России безопасностью спортсменов, а не тем, что идет спецоперация на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru). Почему была выбрана такая риторика?

– Опять же, мы следовали позиции МОК. Мы придерживаемся их линии, как и большинство других федераций.

– А что думаете лично вы?

– Важно то, что лучше для спорта. Я считаю, что следование решениям МОК в данном случае правильный выбор. Важно, чтобы спорт не использовался как оружие для достижения политических целей. МОК попросил все организации быть солидарными и держаться вместе, и это главное в этой ситуации, – сказал Элиаш.

22 октября Совет FIS обсудит вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.

Член Совета FIS: «Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в будущем сезоне. У нас единая точка зрения в этом вопросе»