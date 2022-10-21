Глава FIS об отстранении россиян: «Cледование решениям МОК – правильный выбор. Важно, чтобы спорт не использовался как оружие для достижения политических целей»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК FIS Политика Йохан Элиаш Лыжи

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш прокомментировал позицию организации по вопросу допуска россиян к международным стартам.

– Мы решили следовать рекомендациям МОК. Согласно Олимпийской хартии, мы как олимпийские виды должны продвигать мир посредством спорта, и это очень важно. Поэтому наша позиция такова, что россияне и белорусы не будут участвовать в наших соревнованиях.

– Однако FIS аргументировал отстранение России безопасностью спортсменов, а не тем, что идет спецоперация на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru). Почему была выбрана такая риторика?

– Опять же, мы следовали позиции МОК. Мы придерживаемся их линии, как и большинство других федераций.

– А что думаете лично вы?

– Важно то, что лучше для спорта. Я считаю, что следование решениям МОК в данном случае правильный выбор. Важно, чтобы спорт не использовался как оружие для достижения политических целей. МОК попросил все организации быть солидарными и держаться вместе, и это главное в этой ситуации, – сказал Элиаш.

22 октября Совет FIS обсудит вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях. 

Член Совета FIS: «Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в будущем сезоне. У нас единая точка зрения в этом вопросе»

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