Юрий Бородавко: «Мы всегда готовы к выступлению на международной арене, но это зависит не от нас. Мы ждем, другого выхода нет»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о том, что Международная федерация лыжных видов спорта ( ) продлила отстранение россиян на сезон-2022/23.

«Мы к этому уже давно готовы. В принципе, надежда на другое решение была. Хотелось выступать. Но мы готовились к любому развитию событий и у нас были разные варианты дальнейших действий.

Основной вариант – соревнования по российскому календарю. Этапы будут проходить примерно в те же сроки, что и Кубки мира. Конкуренция у нас достаточно высокая. В России много достойных спортсменов. Так что спортивная составляющая у нас будет неплохой.

Ожидаемое решение, конечно. Но мы эту тему уже переболели. Сейчас настрой тренеров, спортсменов и всего коллектива на то, что мы будет соревноваться внутри своей страны», – сказал Бородавко.

«Если быть честным, у нас уже давно куплены билеты, заказаны все места. Конечно, это было ожидаемо для нас. Очень жаль, что они так решили в итоге. Но мы должны пройти через это все.

Надеюсь, что к следующему году все поменяется. Но далеко не загадываем, посмотрим. Говорили многое, что нас пропустят и летом, и осенью.

Мы всегда готовы к выступлению на международной арене, но это зависит, к сожалению, не от нас. Мы ждем, другого выхода нет!» – цитирует тренера «Спорт-Экспресс».