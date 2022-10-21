Бородавко о том, что FIS не допустит россиян к Кубку мира: «Это очень слаженный антироссийский хор, никто не захочет из него выбиваться»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о возможном недопуске российских спортсменов к международным стартам в будущем сезоне.

Ранее член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мартти Ууситало заявил, что никто в совете не поддерживает идею возвращения российских спортсменов на Кубок мира. FIS объявит решение 22 октября.

«Трудно сказать, реально ли в совете FIS никто не поддерживает возвращение. Я с ними все же не общался. Но есть откровенные недруги, которые в принципе никогда не хотели видеть победы российских и советских спортсменов.

Для них всегда это было как кость в горле. Поэтому зачем обращать внимание на это? Хотят они нас вернуть, или не хотят... Советский и российский спорт есть и будет.

Уже объявили, что до конца сезона российские лыжники не допущены. Думаю, ввиду всей истерии никто не захочет выбиваться из этого хора. Это очень слаженный антироссийский хор, это во всем прослеживается», – сказал Бородавко.

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