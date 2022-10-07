FIS сохранила квоты для российских лыжников на Кубок мира в сезоне-2022/23

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Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сохранила квоты для российских спортсменов для участия в Кубке мира по лыжным гонкам в сезоне-2022/23.

Россия обладает шестью базовыми квотами у мужчин и у женщин. У победителей Кубка мира и Континентального кубка прошлого года есть персональная квота.

Квоты заработаны по итогам выступлений лыжников в прошлом году.

Из-за отстранения спортсмены из России на данный момент не могут участвовать в турнирах под эгидой FIS.

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