FIS сохранила квоты для российских лыжников на Кубок мира в сезоне-2022/23

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сохранила квоты для российских спортсменов для участия в Кубке мира по лыжным гонкам в сезоне-2022/23.

Россия обладает шестью базовыми квотами у мужчин и у женщин. У победителей Кубка мира и Континентального кубка прошлого года есть персональная квота.

Квоты заработаны по итогам выступлений лыжников в прошлом году.

Из-за отстранения спортсмены из России на данный момент не могут участвовать в турнирах под эгидой .