«Мужик сказал – мужик сделал». Большунов разрешил Губерниеву потрогать свои медали Олимпиады-2022

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 по лыжным гонкам Александр Большунов разрешил ему прикоснуться к своим медалям.
«Большунов все же дал медали потрогать! Мужик сказал – мужик сделал!» – написал Губерниев.
После первой золотой награды в скиатлоне Большунов не разрешил Губерниеву прикоснуться к его золотой медали, но пообещал, что комментатор сможет сделать это после 19 февраля.
«Прикосновения – это очень опасно». Большунов не разрешил Губерниеву прикоснуться к его золотой медали во время интервью
Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам
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