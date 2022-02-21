«Мужик сказал – мужик сделал». Большунов разрешил Губерниеву потрогать свои медали Олимпиады-2022

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 по лыжным гонкам разрешил ему прикоснуться к своим медалям.

«Большунов все же дал медали потрогать! Мужик сказал – мужик сделал!» – написал Губерниев.

После первой золотой награды в скиатлоне Большунов не разрешил Губерниеву прикоснуться к его золотой медали, но пообещал, что комментатор сможет сделать это после 19 февраля.

«Прикосновения – это очень опасно». Большунов не разрешил Губерниеву прикоснуться к его золотой медали во время интервью

Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам