Юрий Бородавко: «Большунов мечтал добиться звания короля лыж. Когда марафон урезали, первое, что промелькнуло у Саши в голове: гонка может не засчитаться»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, что расстроился из-за сокращения дистанции марафона на Олимпиаде в Пекине.

– Большунов, знаю, расстроился, когда организаторы сократили мужскую марафонскую дистанцию до 30 км. А с вашей точки зрения, ему облегчили победу?

– Расстроился он понятно почему: выиграть в Пекине марафон было для него одной из наиболее первостепенных задач. Он слишком сильно мечтал добиться звания короля лыж. То есть выиграть и скиатлон, и 50 км. Поэтому, когда гонку урезали, первое, что промелькнуло у Саши в голове, что из-за этой меры гонка может не засчитаться.

Кроме того, Саша проделал перед Играми очень большой объем работы и благодаря этому поднял как общую, так и соревновательную выносливость на очень высокий уровень. То есть объективно марафонская гонка работала гораздо больше в его пользу, нежели любая другая дистанция.

При таких тяжелых погодных и высотных условиях, как в Пекине, очень трудно уйти в отрыв. Это проще сделать спортсменам, которые обладают ярко выраженным спринтерским рывком.

– Таким, как Йоханнес Клэбо?

– Таким, как . К счастью, у Саши получилось все именно так, как он задумал: гонку он провел с полным контролем, на хорошем уровне, со сложными рывками, подхватами чужих рывков, и очень грамотно довел дистанцию до победы, – сказал Бородавко.

🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?