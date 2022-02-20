Юрий Бородавко: «Насколько принципиально, что в Пекине Большунов побил Клэбо по личным медалям? Это крайне важный момент. Саша стремился к такому»

Тренер сборной России по лыжным гонкам оценил выступление на Олимпиаде в Пекине, а также ответил на вопрос о соперничестве и норвежца .

– Все внимание сейчас к Большунову. Но, например, у Наташи Непряевой тоже было много преодолений в этом году.

– Совершенно верно. Просто такая ей выпала судьба – быть немного в тени Большунова. Да и всем остальным. Но для Натальи сезон очень хороший. Она выиграла «Тур де Ски», лидирует в общем зачете Кубка мира.

У нее золотая олимпийская медаль и личное серебро. Наверное, для нее это стало сюрпризом. Хотя я готовил ее для более высоких результатов. К сожалению, не все получилось.

– Для более высоких? Это каких же?

– На классической гонке и в спринте она могла быть с медалью, можно было лучше выступить в командном спринте.

– Есть ощущение, что ей немного не хватает веры в это. Если Большунов знает, что он звезда, то вот Наташа, кажется, сомневается.

– Я бы вас поправил. Саша не знает, что он звезда. И вам прекрасно известно, как он не любит такие разговоры. Он просто ставит цели – и решает их. Большунов пашет, и к звездам его успехи не имеют никакого отношения.

– Насколько принципиально, что он побил Клэбо по личным медалям здесь?

– Это крайне важный момент. Саша стремился к такому. И заочное соперничество между ним и Клэбо, кто бы и что ни говорил, присутствует.

Такая Олимпиада в исполнении Большунова – показатель величия. Кто завоевывал пять медалей за одни Игры? А девять в девяти гонках? Никто, – сказал Бородавко.

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