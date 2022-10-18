Спортивный директор сборной Швеции: «Женские лыжные гонки будут интереснее без Йохауг. Извини, Тереза!»

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Спортивный директор сборной Швеции Андерс Бистрем заявил, что без четырехкратной олимпийской чемпионки Терезы Йохауг женские лыжи станут интереснее.

Норвежка завершила карьеру после сезона-2021/22.

«Женские лыжные гонки в этом году будут интереснее без Терезы Йохауг. Извини, Тереза! Но это на самом деле так. Теперь у многих появятся возможности.

Думаю, это повысит интерес в Центральной Европе и США. Мы видим, что американки очень сильны, а немки были хороши на Олимпиаде», – сказал Бистрем.

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