Спортивный директор сборной Швеции: «Женские лыжные гонки будут интереснее без Йохауг. Извини, Тереза!»
Спортивный директор сборной Швеции Андерс Бистрем заявил, что без четырехкратной олимпийской чемпионки Терезы Йохауг женские лыжи станут интереснее.
Норвежка завершила карьеру после сезона-2021/22.
«Женские лыжные гонки в этом году будут интереснее без Терезы Йохауг. Извини, Тереза! Но это на самом деле так. Теперь у многих появятся возможности.
Думаю, это повысит интерес в Центральной Европе и США. Мы видим, что американки очень сильны, а немки были хороши на Олимпиаде», – сказал Бистрем.
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