Йохауг о том, кто будет доминировать в лыжах после ее ухода: «Мне очень нравится Сундлинг»

Норвежская лыжница поделилась мнением о том, кто будет доминировать в женских лыжных гонках после ее ухода из спорта.

Йохауг завершила карьеру после сезона-2021/22.

«Мне очень нравится . В прошлом сезоне мне понравился ее прогресс. Она хороша как на коротких, так и на длинных дистанциях», – сказала Йохауг.

«Тереза и правда так сказала? Тогда мне это тоже очень нравится! Здорово, что она в меня верит. Эти слова не будут давить на меня, а наоборот – станут мотивировать», – отметила Сундлинг.

Сундлинг взяла три медали на Олимпиаде-2022 в Пекине: золото в спринте, серебро в командном спринте и бронзу в эстафете. Еще она была четвертой в марафоне.