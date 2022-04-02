Елена Вяльбе: «Непряева – победитель общего зачета Кубка мира, и теперь она должна тянуть лямку. Если лежать на диване, ничего не получится»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила дальнейшие перспективы Натальи Непряевой.

«Сейчас меня радует, что у нас есть женщины, очень конкурентоспособные. У нас есть вообще мировой лидер, чего тут греха таить? Наташка – победитель общего зачета Кубка мира, и теперь она должна тянуть лямку. После эры Терезы Йохауг наступает эра Непряевой? Не знаю, посмотрим. Я, конечно, верю, что сейчас она будет лидером. Наташке быть лидером проще, потому что она бегает и спринты, которые не бегала Йохауг.

Да, Тереза – величайшая, уникальная лыжница. Хотелось бы хоть краем глаза ее данные по тестированию увидеть, потому что у нее, я думаю, какое-то суперсердце. Понятно, что она функциональная девчонка.

Возвращаясь к Наталье, ей не будут давать спуску, потому что все видели, какие сейчас шведки. Ну и у нас есть девчонки, которые ее будут все равно «кусать». Если лежать на диване, у нее ничего не получится», – сказала Вяльбе.