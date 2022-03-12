Лыжи. Кубок мира. Сундлинг и Халварссон, Лотта Венг и Амундсен, Хагстрем и Свенссон выступят в смешанном командном спринте

13 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне пройдет смешанный командный спринт.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях.

мира по лыжным гонкам

Фалун, Швеция

Смешанный командный спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 14:15 по московскому времени, начало финала – 15:30.

Старт-лист

1. Швеция-1 (Юнна Сундинг, )

2. Норвегия-2 (Тириль Венг, Мартин Левстрем Ниенге)

3. Швеция-2 (Йоханна Хагстрем, )

4. Швейцария (Надин Фандрих, Яник Рибли)

5. Франция-1 (Лена Кентен, Люка Шанава)

6. Норвегия-1 (Лотта Венг, )

7. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Янош Брюггер)

8. Финляндия-2 (Йоханна Матинтало, Лаури Вуоринен)

10. Финляндия-1 (Ясми Йоенсуу, Йони Мяки)

13. Словения ( , Вили Црв)

14. Италия (Николь Монсорно, Федерико Пеллегрино)