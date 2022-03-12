Лыжи. Кубок мира. Сундлинг и Халварссон, Лотта Венг и Амундсен, Хагстрем и Свенссон выступят в смешанном командном спринте

13 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне пройдет смешанный командный спринт.
Сборная России отстранена от участия в соревнованиях.
Кубок мира по лыжным гонкам
Фалун, Швеция
Смешанный командный спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 14:15 по московскому времени, начало финала – 15:30.
Старт-лист
1. Швеция-1 (Юнна Сундинг, Калле Халварссон)
2. Норвегия-2 (Тириль Венг, Мартин Левстрем Ниенге)
3. Швеция-2 (Йоханна Хагстрем, Оскар Свенссон)
4. Швейцария (Надин Фандрих, Яник Рибли)
5. Франция-1 (Лена Кентен, Люка Шанава)
6. Норвегия-1 (Лотта Венг, Харальд Амундсен)
7. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Янош Брюггер)
8. Финляндия-2 (Йоханна Матинтало, Лаури Вуоринен)
10. Финляндия-1 (Ясми Йоенсуу, Йони Мяки)
13. Словения (Анамария Лампич, Вили Црв)
14. Италия (Николь Монсорно, Федерико Пеллегрино)