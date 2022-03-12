Лыжи. Кубок мира. Сундлинг и Халварссон, Лотта Венг и Амундсен, Хагстрем и Свенссон выступят в смешанном командном спринте

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Швеции сборная Италии сборная Италии жен сборная Финляндии сборная Финляндии жен сборная Словении жен сборная Германии жен (лыжные гонки) сборная Германии (лыжные гонки) сборная Швейцарии сборная Франции сборная Франции жен Анамария Лампич Калле Халварссон Федерико Пеллегрино сборная Швейцарии жен сборная Словении Оскар Свенссон Йоханна Хагстрем Мартин Левстрем Ниенге Юнна Сундлинг Люка Шанава Лотта Венг Харальд Амундсен Янош Брюггер Тириль Венг Надин Фандрих Йоханна Матинтало Лаури Вуоринен Лаура Гиммлер Джаник Рибли Йони Мяки Николь Монсорно Ясми Йоенсуу Лена Кентин Лыжи

13 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне пройдет смешанный командный спринт.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях. 

Кубок мира по лыжным гонкам

Фалун, Швеция

Смешанный командный спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 14:15 по московскому времени, начало финала – 15:30.

Старт-лист

1. Швеция-1 (Юнна Сундинг, Калле Халварссон)

2. Норвегия-2 (Тириль Венг, Мартин Левстрем Ниенге)

3. Швеция-2 (Йоханна Хагстрем, Оскар Свенссон)

4. Швейцария (Надин Фандрих, Яник Рибли)

5. Франция-1 (Лена Кентен, Люка Шанава)

6. Норвегия-1 (Лотта Венг, Харальд Амундсен)

7. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Янош Брюггер)

8. Финляндия-2 (Йоханна Матинтало, Лаури Вуоринен)

10. Финляндия-1 (Ясми Йоенсуу, Йони Мяки)

13. Словения (Анамария Лампич, Вили Црв)

14. Италия (Николь Монсорно, Федерико Пеллегрино)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные