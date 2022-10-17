Вяльбе о том, что FIS не разрешила двум россиянам сменить гражданство: «Это сестры, они горнолыжницы, их семья переехала в Израиль. Это дети еще»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) прокомментировала информацию о том, что не разрешила двум россиянам сменить гражданство на израильское.

«Ситуация уже достаточно давнейшая — больше двух месяцев назад. Две сестры, они горнолыжницы, обратились напрямую в FIS с письмом о том, что они хотели бы поменять спортивное гражданство. Их семья ранее переехала жить в другую страну.

Выясняли кто это — лыжники, горнолыжники… В итоге выяснили, что уровень детей еще довольно низкий.

Но в связи с тем, что они неправильно обратились, так как никто не имеет право делать личное обращение, потому что нужно было обратиться в ассоциацию, ассоциация должна была обратиться в ассоциацию Израиля. Между собой, как говорится, это решить, после этого вынести на рассмотрение FIS.

Но FIS даже не рассматривала это дело нигде. Просто им ответили, что они не имеют право на это. Все. На этом все закончилось.

Шел шквал звонков из СМИ. Я говорила, что не пишите, так как это будет восприниматься как побег из страны, а это не так. Это даже не так случилось. Просто сейчас ищут красивые заголовки, чтобы их читали. Реально это дети еще», – рассказала Вяльбе.