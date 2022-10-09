«Это противоречит олимпизму. Непонятно, почему кто-то должен высказывать свою политическую позицию, чтобы выступать». Мальцев о заявлении Баха

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказался о возможном допуске сборной России к международным стартам.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявлял, что спортсмены, которые дистанцировались от спецоперации России на Украине, должны иметь возможность выступать в нейтральном статусе.

«Это противоречит принципам олимпизма, один из которых гласит, что не должно быть дискриминации по национальному признаку. В данном случае виден политический подтекст, непонятно, почему кто-то должен высказывать свою политическую позицию, чтобы выступать на соревнованиях.

Спорт должен быть вне политики. Понятно, что он уже давно связан с политикой, но мы надеемся, что спорт будет объединять людей, а не разобщать. Нужно не заставлять людей говорить о своей политической позиции или вероисповедании, а объединять их благодаря спорту, которым они занимаются», – подчеркнул он.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против