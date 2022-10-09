Ирина Роднина: «Томас Бах – ангажированный президент МОК. Он не отвечает за свои слова и делает все, чтобы олимпийское движение рухнуло»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Томас Бах – ангажированный президент МОК. Он не отвечает за свои слова и делает все, чтобы олимпийское движение рухнуло.

Ультиматумы, которые он и организация ставят российский спортсменам, до добра не доведут.

Если каждого олимпийца будут допускать до соревнований в зависимости от политических взглядов, спорт превратится в хаос», – сказала Роднина.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против