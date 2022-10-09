Ирина Роднина: «Томас Бах – ангажированный президент МОК. Он не отвечает за свои слова и делает все, чтобы олимпийское движение рухнуло»

Теги сборная России Ирина Роднина МОК Томас Бах Политика Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Томас Бах – ангажированный президент МОК. Он не отвечает за свои слова и делает все, чтобы олимпийское движение рухнуло.

Ультиматумы, которые он и организация ставят российский спортсменам, до добра не доведут.

Если каждого олимпийца будут допускать до соревнований в зависимости от политических взглядов, спорт превратится в хаос», – сказала Роднина.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные