Финский лыжник Ари Луусуа дисквалифицирован на 4 года за употребление анаболика и мельдония

Бывший финский лыжник Ари Луусуа дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробе спортсмена, сданной 20 июля 2021 года, были обнаружены метаболит дростанолона и мельдоний.

Луусуа обжаловал решение в Совете по правовой защите спорта, подчеркнув, что на момент тестирования он завершил карьеру, но апелляция была отклонена.

Финн публично объявил об уходе из спорта в сентябре 2021-го, но, по его словам, фактически завершил карьеру в июне.

Апелляционная инстанция оставила дисквалификацию в силе, приняв во внимание, что весной 2021-го Луусуа заключил двухлетний контракт со шведской марафонской командой и оставался действующим спортсменом как минимум до августа.

Луусуа 34 года. Его лучшим результатом на этапах Кубка мира стало девятое место в финской Руке в 2016 году.