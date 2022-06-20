Финский лыжник Ари Луусуа дисквалифицирован на 4 года за употребление анаболика и мельдония

Бывший финский лыжник Ари Луусуа дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
В допинг-пробе спортсмена, сданной 20 июля 2021 года, были обнаружены метаболит дростанолона и мельдоний.
Луусуа обжаловал решение в Совете по правовой защите спорта, подчеркнув, что на момент тестирования он завершил карьеру, но апелляция была отклонена.
Финн публично объявил об уходе из спорта в сентябре 2021-го, но, по его словам, фактически завершил карьеру в июне.
Апелляционная инстанция оставила дисквалификацию в силе, приняв во внимание, что весной 2021-го Луусуа заключил двухлетний контракт со шведской марафонской командой и оставался действующим спортсменом как минимум до августа.
Луусуа 34 года. Его лучшим результатом на этапах Кубка мира стало девятое место в финской Руке в 2016 году.