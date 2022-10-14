Норвежские лыжницы Хага, Свенсен и Стенсет поддержали решение шведок бойкотировать ЧМ-2023 в случае допуска россиян

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Норвежские лыжницы Рагнхиль Хага, Анна Свенсен и Ане Аппельквист Стенсет поддержали шведок Линн Сван и Майю Далквист в их решении бойкотировать ЧМ-2023 в Планице, если российским спортсменам позволят стартовать.

«Я считаю, что это было смелое высказывание. Хорошо, что они четко выражают свою позицию, и я их поддерживаю. Для нас все происходящее там выглядит сюрреалистично.

Лично мне было странно по дороге домой с Олимпиады сидеть плечом к плечу со Степановой и остальными, а несколько недель спустя видеть ее, стоящей с Путиным и выступающей с речью за его дело. Мы хотим, чтобы участвовали все сильнейшие, но не любой ценой», – сказала Хага.

«Будет совсем неактуально выходит на старт, если они там будут. Я надеюсь, что FIS примет решение не допускать их», – сказала Свенсен. 

«Я ничего не имею против самих спортсменов лично, но мы не хотим, чтобы им позволили стартовать. То, как Россия поступает, неприемлемо, и это должно иметь последствия», – отметила Стенсет.

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