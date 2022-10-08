Вероника Степанова: «Российский спорт хотят «отменить», чтобы у людей в России было как можно меньше поводов для гордости и положительных эмоций»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете поделилась мыслями о том, что российские спортсмены могут делать для публики в условиях санкций.

«Самое время собраться и обсудить, как нам жить дальше. Очевидно, нашему спорту предстоит период вынужденных перемен. Во многих сферах. Спорт – это продолжение политики другими средствами. В отличие от многих моих коллег по цеху я всегда так думала и говорила вслух.

Уже лет 80-90, как минимум, спорт больших достижений существует чтобы «показать, как наши лучше всех других». Флаг, гимн – эти символы страны большинство людей видит именно тогда, когда атлеты побеждают и стоят на пьедестале. Это одинаково или очень похоже работает во всех странах вне зависимости от местной формы демократии – американцы из NBC не дураки же заливать МОК миллиардами долларов за телеправа. Все для того, чтобы американцы (немцы, китайцы и да, мы тоже) увидели в прямом эфире своего парня или девушку, берущих золото. Не забываем, что это еще и очень прибыльно – реклама в паузах больших спортивных событий самая дорогая.

Надо честно сказать, что те на Западе, кто придумал российских спортсменов отстранить от соревнований, люди далеко не глупые и знают, что делают. У них две цели: во-первых, сделать так, чтобы в их собственных медиа было как можно меньше положительного о России и русских. В любом смысле, в любом контексте. Они решили, что мы враги, и они хотят, чтобы их собственное население поверило в это. А о врагах можно либо плохо, либо ничего. И это включает спорт. При этом сделать мы, российские спортсмены, ничего не можем. Сколько бы мне ни писало фанатов из Норвегии «ждем тебя обратно на лыжне». Не надо мне писать – политикам своим пишите, они за спортсменов все решили!

Но есть и вторая причина, почему они весь российский спорт хотят «отменить». Чтобы у людей в самой России было как можно меньше поводов для гордости и положительных эмоций. С этим, как понимаете, я согласиться совсем не могу и вместе с гораздо более опытными спортсменами, функционерами, бизнесменами ищу ответ на вопрос: «А что взамен победам на Олимпиадах?»

У меня, конечно, нет готовых решений, но есть идеи.

Одна из них в том, что, мы, атлеты сборной страны, должны больше времени проводить с юными лыжниками. Открытые тренировки, семинары по конкретным темам… это должно быть не спонтанно и не в последний момент. На прошлой неделе в Кемерове мне пришлось ответить отказом как раз на такое приглашение (о чем я искренне сожалею!) – оно появилось, когда все планы на поездку были уже сверстаны. Если бы договорились заранее – обязательно пришла бы!

Думаю, что в такое могли бы «вписаться» спонсоры, производители или продавцы каких-то связанных со спортом услуг. В конце концов, и для их бизнеса нужно, чтобы подростки выбирали спорт, а не пиво во дворах дули», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».