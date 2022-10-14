Станислав Поздняков выступит на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов

Глава Олимпийского комитета России ( ) выступит на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) с докладом комиссии по образованию.

«Наша делегация в понедельник отбывает в Сеул, основной задачей станут выборы руководящих органов АНОК, пройдут выборы руководителя, вице-президента.

Мы принимаем самое непосредственное участие, ОКР является полноправным участником с правом голоса. Я выступлю на исполкоме с докладом комиссии по образованию и культуре, отчитаюсь о работе, которая была проделана за год.

Пройдет ряд встреч с нашими контрпартнерами из других стран по определению конкретных действий», – сообщил Поздняков.

Генассамблея АНОК состоится 18-21 октября в Сеуле.