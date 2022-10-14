Станислав Поздняков выступит на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступит на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) с докладом комиссии по образованию.
«Наша делегация в понедельник отбывает в Сеул, основной задачей станут выборы руководящих органов АНОК, пройдут выборы руководителя, вице-президента.
Мы принимаем самое непосредственное участие, ОКР является полноправным участником с правом голоса. Я выступлю на исполкоме с докладом комиссии по образованию и культуре, отчитаюсь о работе, которая была проделана за год.
Пройдет ряд встреч с нашими контрпартнерами из других стран по определению конкретных действий», – сообщил Поздняков.
Генассамблея АНОК состоится 18-21 октября в Сеуле.
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