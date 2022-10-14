Станислав Поздняков: «Мы видим, к чему приводит политизация олимпийского движения. Постулаты де Кубертена подвергаются сомнениям со стороны наших западных коллег»

Глава Олимпийского комитета России ( ) высказался о политизации олимпийского движения и допуске российских спортсменов к Играм-2024 в Париже.

«Мы видим, к чему приводит политизация олимпийского движения, какой раскол политизация может принести в ценности олимпийского движения. К нашему великому сожалению, постулаты барона де Кубертена подвергаются сомнениям со стороны наших западных коллег.

После окончания Игр в Пекине мы оперативно перестроили нашу работу, изменили правовую базу, внедряем программу развития регионов, актуализировали стратегию развития ОКР.

Взаимодействие с МОК не прекращалось ни на день с 24 февраля. Мы являемся полноправными участниками олимпийского движения, чего пока нельзя сказать о наших спортсменах», – сказал Поздняков на всероссийском форуме олимпийских советов во Владимире.

«Одна из задач нашей стратегии – решить вопрос допуска наших спортсменов даже не к самим Олимпийским играм, Олимпийские игры – это все-таки 2024 год. Главная задача – решить вопрос начала квалификационных соревнований, которые начнутся в начале 2023 года.

В большинстве видов спорта соревнования начинаются в весенне-летний период, в ряде видов спорта не потребуется участие наших спортсменов в международных стартах, они могут отбираться на Олимпийские игры посредством соревнований у нас в стране.

В ряде видов, в первую очередь в командных, наиболее сложная ситуация. Но мы уверены, что при принятии конструктивной позиции все технические вопросы по плечу сотрудникам нашего аппарата», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».