«Должны вмешаться Минспорта, лично Матыцин, ОКР и Поздняков, а если реакции не будет – правоохранительные органы». Губерниев о ситуации с СБР

Журналист Дмитрий Губерниев призвал Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) повлиять на ситуацию с выборами главы Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее главы нескольких биатлонных федераций, в том числе Татарстана и Забайкалья, заявили о давлении на регионы с призывом голосовать за действующего президента СБР Виктора Майгурова. Повторные выборы пройдут 14 октября.

«Я знаю об этих сигналах. Мне кажется, в этой ситуации должны вмешаться Минспорта, лично министр Олег Матыцин, Олимпийский комитет России и его глава Станислав Поздняков, а если реакции не будет – правоохранительные органы.

Потому что это грубейшее нарушение закона Российской Федерации о выборах общественной организации. Люди, которые этим занимаются, играют с огнем. Насколько понимаю, идет давление в пользу действующего президента СБР.

Если момент вмешательства будет доказан, в дело вступят правоохранительные органы. Нам бы очень не хотелось, чтобы биатлонная общественность после выборов главы СБР воскликнула: «А царь‑то ненастоящий!» – сказал Губерниев.

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