Глава ОКР Поздняков о возможном создании добровольческих отрядов из спортсменов: «У меня нет такой информации»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков заявил, что не располагает информацией о создании добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.

Ранее «Р-Спорт» сообщал, что предварительное обсуждение этого вопроса состоялось в понедельник в Москве.

«У меня нет такой информации», – сказал Поздняков.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в СВО («Р-Спорт»)