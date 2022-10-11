Глава ОКР Поздняков о возможном создании добровольческих отрядов из спортсменов: «У меня нет такой информации»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что не располагает информацией о создании добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.
Ранее «Р-Спорт» сообщал, что предварительное обсуждение этого вопроса состоялось в понедельник в Москве.
«У меня нет такой информации», – сказал Поздняков.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.
В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в СВО («Р-Спорт»)
Комментарии