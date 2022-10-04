Лотта Венг: «Было бы неправильно, если бы россияне поехали на Кубок мира, но могу понять, что не иметь возможности выступать – очень неприятно»

Норвежская лыжница Лотта Венг высказалась о возможном допуске сборной России к международным стартам.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны получить право выступать под нейтральным флагом.

«Виден четкий сигнал. Трудно об этом рассуждать. Было бы неправильно, если бы россияне поехали на Кубок мира, но я могу понять, что не иметь возможности выступать – очень неприятно.

Я видела, что россиянам не разрешают участвовать в марафонских гонках (серии Ski Classics – Sports.ru), поэтому можно рассчитывать, что FIS (Международная федерация лыжного спорта) сделает то же самое», – сказала спортсменка.

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против