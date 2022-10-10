Елена Вяльбе: «Допинг – это мошенничество чистой воды. Он наносит невероятный урон репутации спортсмена, подрывая доверие к нему окружающих»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась об отношении к допингу.

«Я человек, который категорически против нарушений антидопинговых правил. Спортсмен, по своей сути, — это пример для подрастающего поколения, который должен вдохновлять детей своими достижениями. А допинг — это обман, мошенничество чистой воды.

Он наносит невероятный урон репутации спортсмена, подрывая доверие к нему окружающих. Нарушения антидопинговых правил демотивируют юных спортсменов и разочаровывают их в тех героях, которым они когда-то верили», – сказала Вяльбе.