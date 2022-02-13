Журналист NRK Салтведт о бойкоте Вяльбе: «Это я должен потребовать от нее извинений, но я бы предпочел обсудить с ней, как решать проблемы в будущем»

Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2022 Денис Спицов Александр Большунов Вероника Степанова Ян Петтер Салтведт Лыжи

Журналист NRK Ян Петтер Салтведт прокомментировал решение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе объявить бойкот норвежским СМИ.

Ранее Вяльбе раскритиковала публикацию NRK о том, что российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде в Пекине из-за допинговых нарушений.

– Как ваши норвежские коллеги отреагировали на бойкот со стороны Елены Вяльбе?

– Они были очень удивлены, потому что не понимали причин ее бойкота для всех норвежских СМИ.

– Глава ФЛГР считается важным спикером для норвежской прессы?

– Конечно, это так и есть. Она – настоящая звезда в мире зимних видов спорта. Елена Вяльбе – громкая и властная, и у нее очень твердое мнение. И она не всегда любит нас, но норвежцам это нравится. Она привносит напряжение и эмоции в лыжные гонки.

– Люди в Норвегии уважают ее?

– Мы всегда слушаем ее с уважением и интересом, хотя и порой мы с ней согласны.

– Хотели бы вы лично пообщаться с Вяльбе?

– Мне бы этого очень хотелось. Было бы очень интересно сесть и обсудить все, в чем мы согласны и не согласны. Также хотел бы услышать ее мнение о будущем лыжного спорта. Кстати, она может взять с собой Веронику Степанову.

– Хотели бы вы заключить перемирие с Вяльбе?

– Я никогда не хотел враждовать с ней. Она отреагировала на мою статью, однако я не уверен, что она действительно прочитала ее. У меня не было ничего, кроме похвалы Большунову, Спицову и другим российским спортсменам. Они невиновны.

Я критиковал систему, у которой, как мне кажется, не хватило мужества или воли должным образом наказать российский спорт. И статья была направлена в первую очередь против МОК, – заявил Салтведт в интервью «Матч ТВ».

«Я никогда и ни единым словом не намекал на то, что Большунов что-то сделал не так или был в чем-то замешан. Так что очень трудно воспринимать всерьез кого-то, кто навязывает мне совершенно ложное мнение, как это делает Елена Вяльбе.

Это я должен потребовать от нее извинений, но я бы предпочел встретиться с ней и обсудить, как следует решать эти проблемы в будущем. И услышать, что, по ее мнению, на самом деле произошло в Сочи. Я уверен, что у нее тоже есть интересная точка зрения на этот счет», – цитирует Салтведта «Чемпионат».

Елена Вяльбе: «Я объявила бойкот норвежским СМИ. Пускай извиняются прилюдно»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные