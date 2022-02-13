Журналист NRK Салтведт о бойкоте Вяльбе: «Это я должен потребовать от нее извинений, но я бы предпочел обсудить с ней, как решать проблемы в будущем»

Журналист NRK Ян Петтер Салтведт прокомментировал решение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе объявить бойкот норвежским СМИ.

Ранее Вяльбе раскритиковала публикацию NRK о том, что российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде в Пекине из-за допинговых нарушений.

– Как ваши норвежские коллеги отреагировали на бойкот со стороны Елены Вяльбе?

– Они были очень удивлены, потому что не понимали причин ее бойкота для всех норвежских СМИ.

– Глава ФЛГР считается важным спикером для норвежской прессы?

– Конечно, это так и есть. Она – настоящая звезда в мире зимних видов спорта. Елена Вяльбе – громкая и властная, и у нее очень твердое мнение. И она не всегда любит нас, но норвежцам это нравится. Она привносит напряжение и эмоции в лыжные гонки.

– Люди в Норвегии уважают ее?

– Мы всегда слушаем ее с уважением и интересом, хотя и порой мы с ней согласны.

– Хотели бы вы лично пообщаться с Вяльбе?

– Мне бы этого очень хотелось. Было бы очень интересно сесть и обсудить все, в чем мы согласны и не согласны. Также хотел бы услышать ее мнение о будущем лыжного спорта. Кстати, она может взять с собой Веронику Степанову.

– Хотели бы вы заключить перемирие с Вяльбе?

– Я никогда не хотел враждовать с ней. Она отреагировала на мою статью, однако я не уверен, что она действительно прочитала ее. У меня не было ничего, кроме похвалы Большунову, Спицову и другим российским спортсменам. Они невиновны.

Я критиковал систему, у которой, как мне кажется, не хватило мужества или воли должным образом наказать российский спорт. И статья была направлена в первую очередь против МОК, – заявил Салтведт в интервью «Матч ТВ».

«Я никогда и ни единым словом не намекал на то, что Большунов что-то сделал не так или был в чем-то замешан. Так что очень трудно воспринимать всерьез кого-то, кто навязывает мне совершенно ложное мнение, как это делает Елена Вяльбе.

Это я должен потребовать от нее извинений, но я бы предпочел встретиться с ней и обсудить, как следует решать эти проблемы в будущем. И услышать, что, по ее мнению, на самом деле произошло в Сочи. Я уверен, что у нее тоже есть интересная точка зрения на этот счет», – цитирует Салтведта «Чемпионат».

Елена Вяльбе: «Я объявила бойкот норвежским СМИ. Пускай извиняются прилюдно»