«Вяльбе покричала на меня, поскольку на носу была Олимпиада. С каким шлейфом из-за меня могла поехать туда наша сборная?» Лыжник Волков о дисквалификации за допинг

Российский лыжник Сергей Волков рассказал о реакции Елены Вяльбе на ситуацию с положительным допинг-тестом.

Ранее Волков был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Сам лыжник объяснил, что использовал назальный спрей, разрешенный во внесоревновательный период, но не учел сроки выведения препарата из организма.

– Кому первому вы сообщили о том, что случилось?

– Да мне буквально через пару минут после звонка из РУСАДА позвонил Егор Владимирович (Сорин). Ему как моему личному тренеру, который был указан в протоколе допинг-контроля, на почту пришло уведомление. С учетом того, какие результаты я показывал в начале того сезона, у него могли появиться вопросы.

Егор Владимирович спросил, что именно я принимал, ведь в письме был написан только результат положительной пробы на конкретное вещество, но не указан препарат. Я все ему объяснил максимально подробно. Ровно то же самое я говорил на слушаниях в РУСАДА и своим близким. Ничего не выдумывал. Егор Владимирович мне поверил, что стало для меня колоссальной поддержкой.

Через пару дней позвонила Елена Валерьевна. Конечно, она покричала на меня, поскольку в итоге все равно отвечать спортсмену, а на носу была Олимпиада в Пекине. С каким шлейфом из-за меня могла поехать туда наша лыжная сборная? Но и она поняла и приняла мои объяснения. Это был несчастный случай, а не какое-то намеренное нарушение, – рассказал Волков.

Лыжник Сергей Волков о дисквалификации за допинг: «Я использовал назальный спрей для лечения. Не учел срок выведения во внесоревновательный период»