Александр Тихонов: «Сколько можно самих себя макать в дерьмо? Кто дал Валиевой эту дрянь? У нас все мнутся как в попе пряник»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонии награждения с участием российской фигуристки Камилы Валиевой на Играх в Пекине.

Во время Олимпиады стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительный допинг-тест на триметазидин, но сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ей продолжить выступления. При этом разбирательства по данному делу еще продолжаются.

«Закономерное решение МОК. Мы где ищем врагов-то? Все они в России и больше нигде! Ну сколько можно самих себя макать в дерьмо? Пока мы сами себя не вылечим и не назначим на руководящие посты нормальных, ответственных людей, у нас эта хрень будет продолжаться вечно!

В ФФКР (Федерации фигурного катания России – Sports.ru) нужна своя Вяльбе (президент Федерации лыжных гонок России), которая будет так же плевать на всех, создаст коллектив и сможет отвечать на любые вопросы.

А у нас все опять мнутся как в попе пряник. Что РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), что ФФКР – все только мямлят что-то непонятное. Время идет. Кто виновен? Кто дал Валиевой эту дрянь? Ни одного вразумительного ответа! Это что такое вообще? Позор!

Мне стыдно за наше руководство. Во всем виноват Кремль! Этих руководителей надо гнать в тюрьму поганой метлой! Принят безголовый закон. Раньше была нормальная комиссия во главе со Смирновым, с профессионалом! А сейчас где закон? Закамуфлировали, за пояс заткнули и больше его нет. Никто не виновен. Никто не при делах», – сказал Тихонов

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