Максим Вылегжанин: «Норвежцы всегда что-то бойкотируют против россиян. Они боятся конкуренции»

Чемпион мира по лыжным гонкам высказался о том, что сборная Норвегии может бойкотировать международные соревнования в случае допуска россиян.

«Норвежцы что-то всегда бойкотируют против россиян, даже когда пандемия была и не выступали, боязнь, наверное. Они боятся конкуренции. Конечно, неприятно, сколько я ни бегал, мы были в хороших отношениях с норвежцами, мы все считались сильными спортсменами.

Наверное, сейчас прошла смена поколений, которая более молодая и сейчас они политизированные. Хочется, чтобы спорт был вне политики. Разговоры идут что нас должны допустить до международных соревнований, надеемся на лучшее», – сказал Вылегжанин.