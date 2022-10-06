Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии: «Мы хотим, чтобы и спортсмены, и руководители сборной России были отстранены, пока идет спецоперация»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) FIS Политика Туве Мо Дюрхауг Лыжи

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг заявила о бойкоте международных соревнований под эгидой FIS в случае, если к ним допустят россиян.

«Мы хотим, чтобы и спортсмены, и руководители сборной России были отстранены, пока идет спецоперация (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru).

Бойкот абсолютно актуален, поэтому мы должны это обсудить. Будет очень особенным, если россиян вернут (на Кубок мира), потому что ситуация на Украине не улучшилась, а наоборот, ухудшилась.

Пока рано говорить, коснется ли это всех лыжных видов, но в нашей позиции сомнений нет. Это было видно на встречах FIS.

Мы направили FIS письмо с нашим мнением, что FIS должна поработать над тем, чтобы отстранить не только спортсменов, но и руководителей», – сказала Дюрхауг.

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