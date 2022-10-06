Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии: «Мы хотим, чтобы и спортсмены, и руководители сборной России были отстранены, пока идет спецоперация»

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг заявила о бойкоте международных соревнований под эгидой FIS в случае, если к ним допустят россиян.

«Мы хотим, чтобы и спортсмены, и руководители сборной России были отстранены, пока идет спецоперация (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru).

Бойкот абсолютно актуален, поэтому мы должны это обсудить. Будет очень особенным, если россиян вернут (на мира), потому что ситуация на Украине не улучшилась, а наоборот, ухудшилась.

Пока рано говорить, коснется ли это всех лыжных видов, но в нашей позиции сомнений нет. Это было видно на встречах FIS.

Мы направили FIS письмо с нашим мнением, что должна поработать над тем, чтобы отстранить не только спортсменов, но и руководителей», – сказала Дюрхауг.