Норвежская делегация из-за присутствия представителей России не примет участия во встрече Международной федерации лыжных видов спорта

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Норвегия отказалась от участия во встрече Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Швейцарии из-за присутствия представителей России.

Об этом сообщил Турбьорн Брукс Петтерсен, представляющий Федерацию лыжных видов спорта Норвегии в одном комитетов FIS.

«Я практически собирался на поезд, но теперь остаюсь дома. Мне только что сообщили, что норвежская делегация не поедет. Сейчас трудно сидеть на встрече с русскими», – сказал Петтерсен.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 1 марта. Совет FIS планирует снова обсудить вопрос об отстранении 22 октября.

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