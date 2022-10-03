Евгений Плющенко об условии Баха: «Искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны. Отказаться от нашего президента, земель, ресурсов»

поделился мнением об условиях, выдвинутых главой МОК Томасом Бахом для допуска россиян к международным стартам.

Глава МОК заявил, что россияне, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

– Многие спортивные функционеры, начиная от министра спорта и заканчивая главами федераций, тренерами, говорят, что уже в 2024 году наша национальная команда сможет выступить на Олимпиаде. Вы верите в это?

– Я надеюсь на это. Это было бы шикарно. Я надеюсь, что мир поменяется, опомнится и политики уже начнут думать.

– Но, по словам Томаса Баха, пока кажется, что это будет не скоро.

– Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду.

Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы, от папы.

– Это ваша позиция. А вот если найдутся спортсмены, которые согласятся на это, как к этому относиться?

– А такие найдутся. Я плохо к этому отношусь. Есть чиновники, функционеры, которые должны заниматься этими вопросами. Я тренер своих спортсменов. Я в эту политическую историю, в это болото и грязь, даже не хочу вмешиваться.

Если говорить о специальной военной операции... Восемь лет уничтожали людей. Восемь лет! Если грамотно на все посмотреть, это идиоту понятно будет. Бомбили жилые кварталы, жилые дома, школы.

Ну как должно было реагировать на это наше руководство? Люди решили, что они хотят перемен. А сейчас говорят, что мы якобы террористы, фашисты, но надо же на ситуацию смотреть здраво.

Такие спортсмены, которые захотят принять условия Баха, будут. Уже такие есть. И тренеры, и спортсмены. И я их знаю лично. Предпосылки к этому есть, будут возникать дальше, к сожалению, – сказал Плющенко.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

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