Елена Вяльбе: «До мобилизации и референдумов FIS рассматривал возможность нейтрального статуса для наших лыжников. Сейчас вопрос с повестки снят»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что частичная мобилизация в России повлияла на решение о допуске российских лыжников к международным турнирам.

«Если до мобилизации и референдумов, как они говорят, рассматривал возможность нейтрального статуса для российских спортсменов, то сейчас эти вопросы с повестки фактически сняты.

Но мы оптимисты. Надеемся, что благоразумие восторжествует, потому что все считают убытки», – рассказала Вяльбе.

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